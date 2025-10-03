Flotilla via allo sciopero generale | cortei e manifestazioni in tutta Italia | Bloccate le tangenziali a Bologna Milano Napoli | Treni ritardi e cancellazioni
Domani sarà la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesi migliaia di manifestanti.
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Lo sciopero per la Flotilla blocca i treni a Roma, Milano, Venezia. Problemi a Fiumicino
Corriere della Sera. Sciopero generale il 3 ottobre a favore della Flotilla indetto da Cgil e Usb: stop a trasporti, scuola, sanità. Organizzati 100 cortei nelle città italiane. Grande partecipazione a Milano, 30 mila persone in corteo.
Sciopero generale per la Flottilla. Previsti blocchi e proteste - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla.
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato»