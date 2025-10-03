Flotilla via allo sciopero generale | bloccato il porto di Livorno
Domani sarà invece la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesi migliaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
PODCAST | Meloni attacca Flotilla, scontro sullo sciopero generale. Proteste pro Pal nelle principali città italiane. #ANSA
Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre, a seguito delle barche della Flotilla abbordate da Israele in acque internazionali, si è trasformato in una diatriba tra sindacati da una parte e Governo italiano dell'altra.
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni.
Sciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla.