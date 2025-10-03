Flotilla Unione Camere Penali condanna blitz Idf e arresto attivisti

Milano, 3 ott. (askanews) – L’Unione delle Camere Penali Italiane “nel condannare l’intercettazione in acque extraterritoriali della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana, e la privazione della libertà dei membri degli equipaggi, fra i quali cittadini italiani soggetti alla giurisdizione del nostro Paese, riafferma la centralità del rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle norme del diritto internazionale umanitario all’interno di ogni conflitto”. In una nota, l’associazione dei penalisti cui aderiscono 129 Camere Penali territoriali, spiega che “le operazioni militari in mare aperto non possono mai svolgersi in violazione dei principi di necessità, proporzionalità e distinzione tra obiettivi militari e civili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it