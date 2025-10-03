Flotilla un’altra marea tra cortei e occupazioni Scontri a Torino e Bologna
Nel capoluogo piemontese vandalizzate le Officine e bloccato l'aeroporto, migliaia a Milano, binari occupati a Firenze.
Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone
È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition
Medioriente: Flotilla, nuovo attacco con drone, colpita altra imbarcazione
A Porta a Porta Vespa ha trasformato il servizio pubblico in un agguato contro la Global Sumud Flotilla. Indegno, violento, vergognoso. Un'altra pagina nera della Rai sotto Meloni. Questo non è giornalismo, non è servizio pubblico, non ci rappresenta. #matric
Un'altra flotilla è partita dall'Italia per rompere l'assedio a Gaza
"Blocchiamo tutto": una marea umana in piazza per la Flotilla - Ieri sera, mentre l'esercito israeliano iniziava le operazioni di intercettazione e di abbordaggio della Global Sumud Flotilla, oltre 10 mila persone sono scese in piazza a Roma.
Global Sumud Flotilla: "Drone attacca barca con a bordo Greta Thunberg". Tunisia: "Falso" - Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno pubblicato alcuni filmati delle telecamere di sicurezza che mostrano l'attacco