Flotilla tornati in Italia i parlamentari italiani fermati da Israele
ABBONATI A DAYITALIANEWS La preoccupazione per i connazionali ancora detenuti. “ Siamo preoccupati per tutti gli italiani che si trovano ancora nel centro di detenzione. La notte è stata molto dura, ma serve mantenere alta l’attenzione per riportare a casa chi è ancora trattenuto”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, uno dei quattro parlamentari italiani arrestati dalle forze israeliane dopo il fermo delle barche della Global Sumud Flotilla. Insieme a lui sono rientrati in Italia anche Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, liberati e atterrati a Fiumicino. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto diversi contatti con il collega israeliano Saar, chiedendo la loro liberazione immediata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: flotilla - tornati
Flotilla, parlamentari tornati in Italia: “Siamo provati, ci sono state violazioni”
“Marina israeliana impegnata con la Flotilla, i pescatori palestinesi sono tornati a pescare”: il video virale
I 4 parlamentari italiani a bordo della Flotilla sono tornati in Italia. Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado e Scuderi di Avs sono atterrati a Fiumicino. Ad attenderli Elly Schlein, Lorenzo Patuanelli e il portavoce di Avs Angelo Bonelli - X Vai su X
Studenti, cittadini e associazioni sono tornati a manifestare a Empoli dopo l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte da di Israele a 70 miglia da Gaza https://www.gonews.it/?p=1334298 - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, parlamentari tornati in Italia: "Siamo provati, ci sono state violazioni" - "Sto bene, siamo un po' provati ma il nostro pensiero continua a essere a Gaza. Come scrive msn.com
Global Flotilla: rientrati in Italia i quattro parlamentari fermati - 45 all’aeroporto di Fiumicino l'aereo partito da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari che hanno preso parte alla spedizione ... Scrive ecovicentino.it