flotilla tornati in italia i parlamentari italiani fermati da israele

La preoccupazione per i connazionali ancora detenuti. " Siamo preoccupati per tutti gli italiani che si trovano ancora nel centro di detenzione. La notte è stata molto dura, ma serve mantenere alta l'attenzione per riportare a casa chi è ancora trattenuto". Così il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, uno dei quattro parlamentari italiani arrestati dalle forze israeliane dopo il fermo delle barche della Global Sumud Flotilla. Insieme a lui sono rientrati in Italia anche Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, liberati e atterrati a Fiumicino. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto diversi contatti con il collega israeliano Saar, chiedendo la loro liberazione immediata.

