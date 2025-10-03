Flotilla svelato l’inganno della vacanza pro-Pal
La rotta per Gaza ha portato alla scontata rotta della Flotilla. Poker di flop, bluff scoperti, e il piatto piange. Che Israele andasse a vedere i bluff lo sapevano pure i merluzzi del Mediterraneo, quindi tutto era già scritto su un copione scontato che qualcuno ha ritenuto di poter recitare a soggetto indossando le maschere pirandelliane. Quattro cambi di strategia per nascondere il vero fine, tutto politico e tutto interno. Primo: portare viveri alla popolazione di Gaza. Si poteva fare con i canali istituzionali o su quello aperto con la garanzia della Chiesa, ma non era questo lo scopo della missione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Flotilla, svelato il piano di Israele: “Cosa faremo per fermarli”
Rai: Gelmini (Nm), 'Vespa un professionista, ha svelato vera natura Flotilla'
