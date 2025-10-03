Flotilla | Siamo con voi dietro di voi Parte la seconda spedizione

Hanno seguito la diretta dalle barche della Global Sumud Flotilla svegli tutta la notte come tanti sulla terraferma, ma anche loro sono in mare, anche loro in direzione Gaza. Sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Flotilla: «Siamo con voi, dietro di voi». Parte la seconda spedizione

In questa notizia si parla di: flotilla - siamo

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

Contro la missione umanitaria della Flotilla siamo di fronte ad una violenza mediatica e politica che mira a ribaltare completamente la realtà. Si fa perdere di vista la tragedia che si sta consumando a Gaza ogni giorno, con la corresponsabilità di governi europ - X Vai su X

Siamo vicini all’equipaggio di Flotilla che sta subendo un abbordaggio illegale da parte della flotta israeliana. Israele eviti gesti sconsiderati e gestisca le operazioni garantendo la sicurezza e l’incolumità delle persone a bordo di Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook

Perché in Italia c’è molto più interesse sulla Flotilla - Per la gran parte del tempo in cui non è stata in mare, insomma, la Flotilla è stata in Italia: anche per questo ha avuto molto a che fare con l’Italia. Si legge su ilpost.it

Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Scrive corriereadriatico.it