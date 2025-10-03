Flotilla | Siamo con voi dietro di voi Parte la seconda spedizione

Cms.ilmanifesto.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno seguito la diretta dalle barche della Global Sumud Flotilla svegli tutta la notte come tanti sulla terraferma, ma anche loro sono in mare, anche loro in direzione Gaza. Sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

flotilla siamo dietro partePerché in Italia c’è molto più interesse sulla Flotilla - Per la gran parte del tempo in cui non è stata in mare, insomma, la Flotilla è stata in Italia: anche per questo ha avuto molto a che fare con l’Italia. Si legge su ilpost.it

flotilla siamo dietro parteFlotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Scrive corriereadriatico.it

