Flotilla senza aiuti umanitari e cibo portavoce Idf Dean Elsdunne dentro un' imbarcazione | stiva vuota infatti attivisti non hanno scaricato aiuti nel porto di Ashdod - VIDEO

Il portavoce della polizia israeliana, Dean Elsdunne, salito a bordo di una delle navi più grandi dopo il sequestro, avrebbe dimostrato tramite un video sui social che nessuna cassa di aiuti umanitari sarebbe stata presente sull’imbarcazione Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Flotilla senza aiuti umanitari e cibo", portavoce Idf Dean Elsdunne dentro un'imbarcazione: “stiva vuota, infatti attivisti non hanno scaricato aiuti nel porto di Ashdod” - VIDEO

