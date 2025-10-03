Flotilla senatore Croatti rientra a Fiumicino | Prelevati e schedati Preoccupati per italiani detenuti
“Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani che sono rimasti in questo momento nei centri di detenzione. Dobbiamo essere tutti quanti bravi a mantenere l’attenzione e portare a casa tutti gli italiani che sono in detenzione. È importante che ci sia l’attenzione di tutti i media in questo momento per avere il focus su queste persone, è fondamentale”. Così il senatore M5s Marco Croatti parlando all’aeroporto di Fiumicino al rientro in Italia dopo l’abbordaggio della missione Flotilla su cui era imbarcato. “Abbiamo passato una nottata, che poi racconteremo, molto complessa, molto difficile, anche umanamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - senatore
Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"
Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla, salpata la nave con a bordo il senatore Croatti: "Portiamo una speranza di pace"
Liberati dalle autorità israeliane i 4 deputati italiani di #Flotilla. Lo rende noto il Ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Artuto Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi rientreranno con un volo di linea da - facebook.com Vai su Facebook
“A bordo non ci sono aiuti umanitari”. Israele non ha solo bloccato la Flotilla e arrestato gli attivisti, per buona misura ha deciso di provare a spargere anche fake news su quanto sta accadendo, nonostante ci fossero giornalisti a bordo. L’ex senatore leghista P - X Vai su X
Flotilla, rientrati in Italia i 4 parlamentari - Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Riporta corrieredellacalabria.it
Marco Croatti rientra a Roma dopo il fermo sulla Flotilla, l'abbraccio del colleghi del M5s - (Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Il senatore Marco Croatti rientra a Roma dopo il fermo sulla Flotilla da partre dell'esercito israeliano e il rimpatrio. Si legge su la7.it