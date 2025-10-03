Flotilla senatore Croatti rientra a Fiumicino | Prelevati e schedati Preoccupati per italiani detenuti

“Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani che sono rimasti in questo momento nei centri di detenzione. Dobbiamo essere tutti quanti bravi a mantenere l’attenzione e portare a casa tutti gli italiani che sono in detenzione. È importante che ci sia l’attenzione di tutti i media in questo momento per avere il focus su queste persone, è fondamentale”. Così il senatore M5s Marco Croatti parlando all’aeroporto di Fiumicino al rientro in Italia dopo l’abbordaggio della missione Flotilla su cui era imbarcato. “Abbiamo passato una nottata, che poi racconteremo, molto complessa, molto difficile, anche umanamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

