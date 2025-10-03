Flotilla Scuderi Avs | Siamo provati ci sono state violazioni

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ atterrato alle 13.45 all’aeroporto di Fiumicino l’aereo partito da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari che hanno preso parte alla spedizione della Global Flotilla. Si tratta del senatore Marco Croatti (M5S), dell’eurodeputata Annalisa Corrado (Pd), del deputato Arturo Scotto (Pd) e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi (Avs), i quali erano stati fermati dalle autorità israeliane mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. “Siamo un po’ provati, noi siamo tornati. Il nostro pensiero continua a essere a Gaza e a tutte le persone che non sono tornate”, ha detto Scuderi. “Ci sono state delle violazioni, sono successe molte cose ma ne parleremo domani con calma”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla scuderi avs siamo provati ci sono state violazioni

© Lapresse.it - Flotilla, Scuderi (Avs): "Siamo provati, ci sono state violazioni"

In questa notizia si parla di: flotilla - scuderi

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

Mo: Scuderi (Avs), 'con Flotilla per mettere in luce mancanze governi'

Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"

flotilla scuderi avs siamoFlotilla, Scuderi (Avs): "Siamo provati, ci sono state violazioni" - 45 all'aeroporto di Fiumicino l'aereo partito da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari che hanno preso ... Segnala msn.com

flotilla scuderi avs siamoFlotilla, parlamentari tornati in Italia: “Siamo provati, ci sono state violazioni” - È atterrato all'aeroporto di Fiumicino l'aereo proveniente da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, le imb ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Scuderi Avs Siamo