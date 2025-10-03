Flotilla Scuderi Avs | Siamo provati ci sono state violazioni
E’ atterrato alle 13.45 all’aeroporto di Fiumicino l’aereo partito da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari che hanno preso parte alla spedizione della Global Flotilla. Si tratta del senatore Marco Croatti (M5S), dell’eurodeputata Annalisa Corrado (Pd), del deputato Arturo Scotto (Pd) e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi (Avs), i quali erano stati fermati dalle autorità israeliane mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. “Siamo un po’ provati, noi siamo tornati. Il nostro pensiero continua a essere a Gaza e a tutte le persone che non sono tornate”, ha detto Scuderi. “Ci sono state delle violazioni, sono successe molte cose ma ne parleremo domani con calma”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
