Flotilla Scotto Pd | Rinchiusi in carcere per 24 ore Nessun contatto con ambasciata fino al giorno dopo

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato del Pd Arturo Scotto, rientrato in Italia dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, racconta le ore di detenzione e denuncia le violazioni del diritto internazionale. Critiche anche alla premier Meloni: "Ha attaccato i parlamentari invece di difendere i principi costituzionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

