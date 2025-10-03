Flotilla Scotto Pd | Rinchiusi in carcere per 24 ore Nessun contatto con ambasciata fino al giorno dopo
Il deputato del Pd Arturo Scotto, rientrato in Italia dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, racconta le ore di detenzione e denuncia le violazioni del diritto internazionale. Critiche anche alla premier Meloni: "Ha attaccato i parlamentari invece di difendere i principi costituzionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flotilla, Scotto (Pd): “Rinchiusi in carcere per 24 ore. Nessun contatto con ambasciata fino al giorno dopo” - Il deputato del Pd Arturo Scotto, rientrato in Italia dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, racconta le ore ... Scrive fanpage.it
