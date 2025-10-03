Flotilla scontri al corteo sulla Tangenziale Est di Milano
Milano, 3 ott. (askanews) – Alle 15 un contingente di poliziotti e carabinieri ha cercato di bloccare il corteo per la Palestina che procedeva lungo la Tangenziale Est di Milano, sparando lacrimogeni contro il gruppo di manifestanti che si era spostato sulla carreggiata opposta a quella dove erano disposti i blindati, con l’intenzione di proseguire la manifestazione. Il piccolo gruppo di dimostranti, a viso coperto, ha risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie e fumogeni, mentre intonava slogan contro le forze dell’ordine. I dimostranti si erano divisi poco prima, quando molti aderenti ai sindacati autonomi avevano imboccato la rampa per tornare verso la città, cercando di dissuadere i giovani dal continuare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
