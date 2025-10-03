Flotilla scontri al corteo sulla Tangenziale Est di Milano

Ildenaro.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 ott. (askanews) – Alle 15 un contingente di poliziotti e carabinieri ha cercato di bloccare il corteo per la Palestina che procedeva lungo la Tangenziale Est di Milano, sparando lacrimogeni contro il gruppo di manifestanti che si era spostato sulla carreggiata opposta a quella dove erano disposti i blindati, con l’intenzione di proseguire la manifestazione. Il piccolo gruppo di dimostranti, a viso coperto, ha risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie e fumogeni, mentre intonava slogan contro le forze dell’ordine. I dimostranti si erano divisi poco prima, quando molti aderenti ai sindacati autonomi avevano imboccato la rampa per tornare verso la città, cercando di dissuadere i giovani dal continuare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - scontri

"Quando ti sputano addosso ti fanno sentire sporco". La rabbia dei poliziotti dopo gli scontri per la Flotilla

Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino

Flotilla Gaza Italia: proteste e scontri in piazza

flotilla scontri corteo tangenzialeSciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Bologna: scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Bologna: scontri tra manifestanti e polizia ... Riporta tg24.sky.it

flotilla scontri corteo tangenzialeCorteo Roma, bloccata la tangenziale. Sindacati: «Siamo in 300mila». Uova contro il Ministero dei trasporti - Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Scontri Corteo Tangenziale