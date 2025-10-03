Flotilla sciopero generale a Roma | Schlein e Landini guidano il corteo

Roma, 3 ottobre 2025 – Sta partendo il corteo da piazza Vittorio a Roma, nel giorno dello sciopero a sostegno della Flotilla e del popolo palestinese. Il corteo, con in testa il segretario della Cgil Maurizio Landini, raggiungerà Piazza dei cinquecento attraverso “un percorso lungo“, come si apprende dagli organizzatori. Un corteo di centinaia di studenti sta transitando nel centro di Roma all’altezza di Porta Pia, fermandosi sotto il ministero dei Trasporti, diretto verso il corteo della Cgil che si sta svolgendo a Piazza Vittorio. Il traffico sulla Nomentana e in tutta la zona è bloccato mentre un forte dispositivo di sicurezza controlla la manifestazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

