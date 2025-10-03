Flotilla Schlein | governo chieda conto detenzione attivisti è illegale

Milano, 3 ott. (askanews) – “Gli attivisti della Flotilla sono stati colpiti da un atto di pirateria in acque internazionali, da un’operazione illegale dal punto di vista del diritto marittimo internazionale su cui anche il governo italiano, come stanno facendo altri governi, deve chiedere conto. Perché non è possibile accettare che Netanyahu pensi di poter fare quello che vuole in acque internazionali e compiere atti di pirateria”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine del corteo di Roma. “La detenzione degli attivisti di attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e che possano fare rientro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it