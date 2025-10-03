Flotilla Schlein | governo chieda conto detenzione attivisti è illegale
Milano, 3 ott. (askanews) – “Gli attivisti della Flotilla sono stati colpiti da un atto di pirateria in acque internazionali, da un’operazione illegale dal punto di vista del diritto marittimo internazionale su cui anche il governo italiano, come stanno facendo altri governi, deve chiedere conto. Perché non è possibile accettare che Netanyahu pensi di poter fare quello che vuole in acque internazionali e compiere atti di pirateria”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine del corteo di Roma. “La detenzione degli attivisti di attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e che possano fare rientro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - schlein
Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla
Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
Flotilla, sciopero generale a Roma: Schlein e Landini guidano il corteo https://ilfaroonline.it/2025/10/03/flotilla-sciopero-generale-a-roma-schlein-e-landini-guidano-il-corteo/619745/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Flotilla, Schlein a Meloni: "Giù le mani da sciopero" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Schlein: governo chieda conto detenzione attivisti, è illegale - 'Gli attivisti della Flotilla sono stati colpiti da un atto di pirateria in acque internazionali, da ... Si legge su notizie.tiscali.it
“È illegale, li abbiamo persi”: la farneticazione di Elly Schlein sulla Flotilla - La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una ferma condanna delle azioni di Israele nei confronti della Flotilla, definendo le operazioni in acque internazionali come “del tutt ... controcopertina.com scrive