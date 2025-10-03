Flotilla Schlein al corteo di Roma | Giù le mani dal diritto allo sciopero

“Giù le mani dal diritto allo sciopero, è molto grave l’attacco arrivato e le minacce di precettazione, siamo dalla parte di lavoratrici e lavoratori”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, dalla manifestazione a Roma in occasione dello sciopero generale dei lavoratori in solidarietà a Global Sumud Flotilla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Schlein al corteo di Roma: “Giù le mani dal diritto allo sciopero”

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

#Flotilla, #Schlein alla #Camera: “#Pd domani in #piazza per lo #sciopero” https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/02/schlein-genocidio-gaza-sciopero-pd-oggi/8146864/… via @fattoquotidiano - X Vai su X

Flotilla, Schlein a Meloni: "Giù le mani da sciopero" - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Elly Schlein al corteo di Roma: "Giù le mani dal diritto allo sciopero" - (LaPresse) "Giù le mani dal diritto allo sciopero, è molto grave l'attacco arrivato e le minacce di precettazione, siamo dalla parte di lavoratrici e ... Segnala ilmattino.it

Elly Schlein sfila al corteo CGIL a Roma: “Fermiamo il massacro” - Elly Schlein al corteo della CGIL a Piazza Vittorio: il Pd sfilando dietro lo striscione “Fermiamo il massacro”. notizie.it scrive