Flotilla rimpatriati i 4 parlamentari italiani Altre 11 barche salpate dall’Italia verso Gaza L’ambasciatore di Israele | Nessun aiuto alimentare sulle navi sequestrate
Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Successivamente saranno accolti, tra gli altri, allo scalo romano, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, e dal portavoce Avs, Angelo Bonelli. Intanto l’ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled, ospite a L’Aria che Tira su La7, ha detto che non è stato «trovato nessun aiuto alimentare sulle barche sequestrate », ribadendo che la Flotilla era una « provocazione ». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - rimpatriati
Flotilla: equipaggi fermati dalla marina israeliana. Tajani: “Saranno espulsi e rimpatriati in due giorni”. Piazze mobilitate
#Flotilla intercettata, ansia per i campani a bordo - La figlia di Roberto Ventrella, 86 anni: "Dalle 4 non ho più sue notizie". Gli italiani dovrebbero essere rimpatriati tra lunedì e martedì https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/global-sumud-flotilla-intercettat - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Arrestati per aver violato il blocco, poi subito rimpatriati su loro richiesta oppure detenuti per poi essere espulsi. È quanto rischiano da un punto di vista legale gli attivisti della Sumud Flotilla nel caso in cui dovessero tentare di violare il blocc - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, arrivati a Fiumicino i 4 parlamentari italiani - Sono arrivati, all'aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Riporta ansa.it
Flotilla, rilasciati i 4 parlamentari italiani arrestati: restano in carcere in Israele 473 attivisti - Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autorità israeliane in carcere. Come scrive ilsecoloxix.it