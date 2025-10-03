Flotilla rilasciati i 4 parlamentari italiani arrestati | restano in carcere in Israele 473 attivisti

Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autorità israeliane in carcere. I parlamentari italiani detenuti sono stati rilasciati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Flotilla, rilasciati i 4 parlamentari italiani arrestati: restano in carcere in Israele 473 attivisti

In questa notizia si parla di: flotilla - rilasciati

la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, liberati i 4 parlamentari italiani: stanno tutti bene - I 4 parlamentari a bordo della Flotilla diretta a Gaza sono stati liberati e stanno per rientrare in Italia. Come scrive notizie.it

Liberati i 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla: rientreranno oggi in Italia - Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Riporta ilfattoquotidiano.it