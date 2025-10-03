Flotilla riempita di consigli paternalistici e poi lasciata sola | l’Italia è di nuovo dalla parte sbagliata della Storia

di Angelo Palazzolo Il re è nudo! O, nel caso italico, la Regina è nuda. Non solo lei, ma anche i suoi ministri e, bisogna ammettere (io lo faccio a malincuore!) anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tutti prodighi di consigli agli attivisti imbarcati nella Global Sumud Flotilla. Consigli paternalisti e suggerimenti di “soluzioni alternative” (sbarco a Cipro, consegna degli aiuti al Patriarcato latino di Gerusalemme) che mi sarei aspettato uscissero dalla bocca di Netanyahu e del suo governo, non dalle nostre istituzioni e dai nostri rappresentanti che, così facendo, de facto, hanno delegittimato l’iniziativa della GSF e fornito un malcelato lasciapassare al blocco imposto dalla Marina israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

