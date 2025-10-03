Flotilla pronti a rientrare i primi 20 attivisti italiani che hanno firmato il foglio di via di Israele

Dopo il rientro in Italia dei quattro parlamentari italiani che avevano partecipato alla spedizione sulla Global Sumud Flotilla, sabato torneranno in patria anche i primi 20 attivisti connazionali che hanno deciso di firmare il foglio di via proposto dalle autorità israeliane. È quanto appreso da fonti de ilfattoquotidiano.it. Gli italiani rientreranno da Israele con un aereo speciale di Istanbul che evacuerà in tutto 140 attivisti turchi, malesi e indonesiani che si trovavano sulle imbarcazioni abbordate da Tel Aviv in acque internazionali. Funzionari a conoscenza dei dettagli hanno affermato che l’arrivo dell’aereo è stato coordinato con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

