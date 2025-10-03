Flotilla primo contatto tra l' ambasciata a Tel Aviv e gli italiani detenuti | Crosetto | Blocco navale legittimo per l' Onu ma garantire sicurezza delle persone
Tajani al collega Saar: "Accelerare il rilascio degli italiani". Pizzaballa: "Per la gente di Gaza non porta nulla". Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Attacco alla Flotilla, gli studenti: “Ci mobiliteremo nelle scuole e nelle università”. A Roma occupato il primo liceo
Pd, M5s e Avs: “Soccorso militare alla Flotilla primo passo ma non basta. Sanzionare Israele” – Video
Flotilla, opposizioni: "Quello di Crosetto è il primo gesto concreto"
Francesca, Lorenzo e Tony a bordo della Global Sumud Flotilla: il primo cittadino chiede informazioni urgenti al ministero degli Esteri
Il caso Flotilla infiamma media e piazze quasi solo in Italia. Notizia in primo piano in Spagna, altrove solo una breve su Greta. Nessuno ha indetto uno sciopero per questo. Poche anche le manifestazioni
Global Sumud Flotilla, l'operazione di Israele per fermare la missione sarebbe "finita" , ma rimangono alcuni punti interrogativi - Mikeno risulta essere l'unica imbarcazione entrata nelle acque davanti alla Striscia di Gaza, anche se non si hanno altre informazioni.
Flotilla, cosa accadrà agli italiani? Trasferiti ad Ashdod, poi potranno scegliere fra due alternative: ecco quali - Cosa accadrà agli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla?