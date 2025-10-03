Flotilla primo contatto tra l' ambasciata a Tel Aviv e gli italiani detenuti | Crosetto | Blocco navale legittimo per l' Onu ma garantire sicurezza delle persone

Tajani al collega Saar: "Accelerare il rilascio degli italiani". Pizzaballa: "Per la gente di Gaza non porta nulla". Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla primo contatto ambasciataGlobal Sumud Flotilla, l'operazione di Israele per fermare la missione sarebbe “finita” , ma rimangono alcuni punti interrogativi - Mikeno risulta essere l'unica imbarcazione entrata nelle acque davanti alla Striscia di Gaza, anche se non si hanno altre informazioni. Si legge su wired.it

flotilla primo contatto ambasciataFlotilla, cosa accadrà agli italiani? Trasferiti ad Ashdod, poi potranno scegliere fra due alternative: ecco quali - Cosa accadrà agli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla? Lo riporta ilmessaggero.it

