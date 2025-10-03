Flotilla primo contatto nella notte tra l' ambasciata a Tel Aviv e gli italiani detenuti | Tajani al collega Saar | Accelerare il rilascio dei nostri connazionali
Crosetto: "Blocco navale legittimo per l'Onu". Pizzaballa: "Per la gente di Gaza non porta nulla". Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni.
Attacco alla Flotilla, gli studenti: “Ci mobiliteremo nelle scuole e nelle università”. A Roma occupato il primo liceo
Pd, M5s e Avs: “Soccorso militare alla Flotilla primo passo ma non basta. Sanzionare Israele” – Video
Flotilla, opposizioni: "Quello di Crosetto è il primo gesto concreto"
Flotilla, almeno 20 barche abbordate, altre 23 navigano verso Gaza. La 'Mikeno' prosegue: è a pochi km dalla costa. Da questa notte nessun contatto con il nostro inviato - Sono 23 le imbarcazioni in navigazione verso Gaza, di cui una, la ' Mikeno ', risulta dal tracker ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa.
Flotilla, Israele: "Preso il controllo di oltre 40 imbarcazioni". Media arabi: "2 ancora in navigazione". Persi i contatti con la Mikeno. Da questa notte nessun ... - Allo stato attuale, due barce della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette.