Flotilla Piantedosi | Da Cgil appello a rivolta sociale

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Guerra politica dalla Cgil al governo? Più un appello alla rivolta sociale". Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti alla Leopolda 13, commenta quanto detto dal vicepremier Matteo Salvini a Reggio Calabria che ha parlato proprio di "guerra politica". "Come governo siamo soddisfatti che i temi che vengono portati in piazza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - piantedosi

Flotilla,Piantedosi:attenti alle piazze

Pro Pal e Flotilla, Piantedosi: “Spero che la lezione sia servita anche agli organizzatori”

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla

flotilla piantedosi cgil appelloPiantedosi, da Cgil appello a rivolta sociale - "C'è una 'guerra politica' da parte della Cgil verso il governo come ha dichiarato oggi Matteo Salvini? Secondo msn.com

Sciopero,Piantedosi: Cgil da tempo fa appello alla rivolta sociale... - "Credo che da qualche tempo la Cgil lo dica anche espressamente, non guerra politica ma insomma un appello a ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Piantedosi Cgil Appello