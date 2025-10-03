Flotilla per Gaza fra diritto internazionale e criminalizzazione in Italia
Un mare conteso, una missione che è più di un viaggio: cosa succede rispetto alla Flotilla per Gaza in Italia? La Global Sumud Flotilla non è solo un convoglio di barche cariche di viveri e medicinali. È una messa in scena politica che si misura con il linguaggio dei governi e dei tribunali, e al tempo stesso con le immagini che attraversano i social e le piazze. Lo dimostrano i tre fronti aperti in queste ore: l’intercettazione israeliana, le dichiarazioni di giuristi che rivendicano la legalità della missione, e le accuse – circolate in Italia – di “atti ostili verso uno Stato estero”. Abbordaggi e rimpatri forzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
La cantautrice presenta "Amuri Luci", parla della Flotilla, delle manifestazioni per Gaza e critica la frammentazione della Sinistra Vai su Facebook
Flotilla abbordata dagli israeliani, ma circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza | "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida" #flotilla #gaza #2ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/gaza-flotilla-israele-la-diretta_104160034-202502k.shtml… - X Vai su X
Acque contese. L'abbordaggio di Israele su Flotilla, in punto di diritto - Una spiegazione di quanto accaduto, orientandosi tra convenzioni internazionali e questioni annose e irrisolte, da cui comunque traspare una forzatura nella ... Scrive huffingtonpost.it
Israele e la Global Sumud Flotilla: ecco che cosa dice il diritto internazionale - Israele rischia violazioni del diritto internazionale con ostacoli alla missione umanitaria. Secondo ilsole24ore.com