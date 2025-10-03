Flotilla per Gaza fra diritto internazionale e criminalizzazione in Italia

Un mare conteso, una missione che è più di un viaggio: cosa succede rispetto alla Flotilla per Gaza in Italia? La Global Sumud Flotilla non è solo un convoglio di barche cariche di viveri e medicinali. È una messa in scena politica che si misura con il linguaggio dei governi e dei tribunali, e al tempo stesso con le immagini che attraversano i social e le piazze. Lo dimostrano i tre fronti aperti in queste ore: l’intercettazione israeliana, le dichiarazioni di giuristi che rivendicano la legalità della missione, e le accuse – circolate in Italia – di “atti ostili verso uno Stato estero”. Abbordaggi e rimpatri forzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

flotilla per gaza fra diritto internazionale e criminalizzazione in italia

