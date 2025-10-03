Il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, uno dei quattro parlamentari italiani che hanno partecipato alla controversa missione della Flotilla, è rientrato in Italia visibilmente provato ma determinato. Appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Tel Aviv, ha rilasciato una dichiarazione che ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sottolineando la gravità della situazione e l’urgente necessità di intervento diplomatico. “Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione,” ha esordito Croatti, con il volto segnato dalle ore difficili trascorse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla, paura e tensione: “Italiani ancora nei centri di detenzione. Siamo preoccupati”