Flotilla paura e tensione | Italiani ancora nei centri di detenzione Siamo preoccupati
Il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, uno dei quattro parlamentari italiani che hanno partecipato alla controversa missione della Flotilla, è rientrato in Italia visibilmente provato ma determinato. Appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Tel Aviv, ha rilasciato una dichiarazione che ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sottolineando la gravità della situazione e l’urgente necessità di intervento diplomatico. “Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione,” ha esordito Croatti, con il volto segnato dalle ore difficili trascorse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - paura
La sopravvissuta alla strage della Mavi Marmara ora a bordo della Flotilla: “La paura è umana ma penso a Gaza”
Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat
“Colpiti da un drone”, paura a bordo della Global Sumud Flotilla: in fiamme la Family Boat di Greta Thunberg (VIDEO)
Flotilla abbordata. Usa di nuovo in shutdown. Paura all’Oktoberfest - X Vai su X
Disarmati e con la barche cariche di aiuti umanitari, eppure fanno paura a Israele, che sta bloccando la missione. Fra gli attivisti della #GlobalSumudFlotilla arrestati nelle ultime ore c’è anche Abderrahmane Amajou, presidente di ActionAid Italia, la cui vita è o - facebook.com Vai su Facebook
Partita dall'Italia una nuova Flotilla per sfidare il blocco israeliano: chi c'è a bordo e cosa può succedere - Secondo gli attivisti, un'altra flottiglia si sta dirigendo verso la Striscia di Gaza nel tentativo di rompere il blocco marittimo israeliano sul territorio. Segnala tg.la7.it
Perché in Italia c’è molto più interesse sulla Flotilla - Rispetto ad altri paesi è stata coinvolta parecchio nell'organizzazione, e poi è diventata una questione politica ... Da ilpost.it