Flotilla parlamentari tornati in Italia | Siamo provati ci sono state violazioni

(Adnkronos) – È atterrato all'aeroporto di Fiumicino l'aereo proveniente da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni abbordate e sequestrate da Israele mentre si avvicinavano alla costa di Gaza, in acque internazionali. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvici - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, parlamentari tornati in Italia: "Siamo provati, ci sono state violazioni" - "Sto bene, siamo un po' provati ma il nostro pensiero continua a essere a Gaza. Segnala adnkronos.com

Flotilla, in Italia i 4 parlamentari espulsi da Israele. Scotto: 'Ora liberate tutti gli attivisti' - L'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari: 'Ho parlato con i quattro parlamentari italiani stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento'. Secondo ansa.it