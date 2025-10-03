Flotilla parla il ministro Crosetto | Arresto lecito da parte degli Israeliani

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A "Dritto e Rovescio" il ministro della Difesa: "Il blocco navale è stato considerato legittimo dieci anni fa dall'Onu". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla parla il ministro crosetto arresto lecito da parte degli israeliani

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, parla il ministro Crosetto: "Arresto lecito da parte degli Israeliani"

