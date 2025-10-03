Flotilla parla il ministro Crosetto | Arresto lecito da parte degli Israeliani
A "Dritto e Rovescio" il ministro della Difesa: "Il blocco navale è stato considerato legittimo dieci anni fa dall'Onu". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - parla
Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla
Nave Flotilla, due italiani a bordo. Tajani parla con Sa’ar: due opzioni per attivisti
Flotilla per Gaza, parla Greta Thunberg
La missione della #Flotilla per Gaza è finita a 70 miglia nautiche dalla Striscia, coi cannoni ad acqua e l’abbordaggio da parte dei militari di Israele, che parla di “provocazione finita”. - X Vai su X
È online la nuova edizione del Tg Politico Parlamentare. Si parla di sciopero generale, Flotilla, Confindustria, San Francesco. Vai su Facebook
Crosetto: "Invieremo un'altra nave per proteggere la Flotilla, ma è impossibile garantire la sicurezza in acque israeliane" - Il ministro della Difesa parla a Montecitorio dopo i recenti attacchi alla spedizione umanitaria che vuole forzare il blocco di Tel Aviv ... Segnala today.it
La Nave Alpino si ferma, Flotilla fino a Gaza. L'ultimo appello di Crosetto - La portavoce italiana chiama la mobilitazione generale se ... Secondo huffingtonpost.it