Flotilla ore di ansia per l'imam di Bologna Lafram | nome assente dalle liste Poi le scuse della Farnesina

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apprensione per Yassine Lafram, presidente Ucoii di Bologna, fermato in Israele con la Flotilla per Gaza. Il suo nome non compariva nelle liste ufficiali, spingendo l'Ucoii a sollecitare la Farnesina con urgenza. Solo in mattinata è arrivata la conferma: Lafram è tra i cittadini italiani assistiti dai servizi consolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: flotilla - ansia

