Flotilla ore di ansia per l'imam di Bologna Lafram | nome assente dalle liste Poi le scuse della Farnesina
Apprensione per Yassine Lafram, presidente Ucoii di Bologna, fermato in Israele con la Flotilla per Gaza. Il suo nome non compariva nelle liste ufficiali, spingendo l'Ucoii a sollecitare la Farnesina con urgenza. Solo in mattinata è arrivata la conferma: Lafram è tra i cittadini italiani assistiti dai servizi consolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Continua la mobilitazione per la Flotilla: presidio in porto. In ansia per i genovesi imbarcati
Flotilla intercettata, ansia per i napoletani Scotto e Ventrella: “Rapiti da Israele in acque internazionali”
Flotilla, ansia per i 40 italiani arrestati e rinchiusi nel carcere di Beer Sheva. Per essere liberati dovranno confessare “l’ingresso illegale” in Israele
#Flotilla intercettata, ansia per i campani a bordo - La figlia di Roberto Ventrella, 86 anni: "Dalle 4 non ho più sue notizie". Gli italiani dovrebbero essere rimpatriati tra lunedì e martedì https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/global-sumud-flotilla-intercettat - X Vai su X
Tomaso Montanari: Mentre seguiamo la Flotilla con il cuore gonfio di ansia, arriva dalla corte del Grande Gangster un ‘piano di pace per Gaza’. È una proposta oscena: immaginate se qualcuno avesse trattato con Hitler, ma non con gli ebrei, proponendo la fin - facebook.com Vai su Facebook
Ore di ansia per i familiari dei bolognesi sulla Flotilla: “Non sappiamo più nulla - Il bar “Tito Sport” dove lavora la quarantenne Irene Soldati, partita con gli attivisti, è chiuso in segno di solidarietà ... Da bologna.repubblica.it