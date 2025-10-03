Flotilla nelle mani di Israele Croatti arrestato nella notte | Chiedete il mio rilascio Persi i contatti con Monte
"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane". Comincia così l’ultimo messaggio affidato ieri ai propri profili social dal senatore riminese Marco Croatti. Un messaggio videoregistrato nella notte dal politico in quota Cinque Stelle, sotto la luce fioca del telefonino e con indosso il giubbino di salvataggio per le emergenze, pochi istanti prima che il piccolo veliero ‘Morgana’, a bordo del quale Croatti viaggiava, venisse abbordato dalle forze armate di Israele, a circa 70 miglia dalle spiegge della Striscia, in acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: flotilla - mani
Flotilla nelle mani di Israele, chi sono gli attivisti arrestati. Silenzio dopo il blitz e cellulari spenti: “Come inghiottiti dal buio”
Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue
"Giù le mani dalla Flotilla": lanciato presidio contro gli attacchi alla missione umanitaria
"Giù le mani da Flotilla", in migliaia protestano in Spagna: da Barcellona a Valencia una giornata di caos Vai su Facebook
Attivisti Flotilla fanno segni di cuori con le mani prima dell’abbordaggio dei soldati israeliani - X Vai su X
Flotilla nelle mani di Israele. Croatti arrestato nella notte: "Chiedete il mio rilascio". Persi i contatti con Monte - Il senatore è stato fatto sbarcare ad Ashdod: andrà nel carcere di Ketziot con gli altri attivisti. Scrive msn.com
Flotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati - Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. ansa.it scrive