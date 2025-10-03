Flotilla nelle mani di Israele Croatti arrestato nella notte | Chiedete il mio rilascio Persi i contatti con Monte

"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane". Comincia così l’ultimo messaggio affidato ieri ai propri profili social dal senatore riminese Marco Croatti. Un messaggio videoregistrato nella notte dal politico in quota Cinque Stelle, sotto la luce fioca del telefonino e con indosso il giubbino di salvataggio per le emergenze, pochi istanti prima che il piccolo veliero ‘Morgana’, a bordo del quale Croatti viaggiava, venisse abbordato dalle forze armate di Israele, a circa 70 miglia dalle spiegge della Striscia, in acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

