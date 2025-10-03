Flotilla nelle mani di Israele Croatti arrestato nella notte | Chiedete il mio rilascio Persi i contatti con Monte

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane". Comincia così l’ultimo messaggio affidato ieri ai propri profili social dal senatore riminese Marco Croatti. Un messaggio videoregistrato nella notte dal politico in quota Cinque Stelle, sotto la luce fioca del telefonino e con indosso il giubbino di salvataggio per le emergenze, pochi istanti prima che il piccolo veliero ‘Morgana’, a bordo del quale Croatti viaggiava, venisse abbordato dalle forze armate di Israele, a circa 70 miglia dalle spiegge della Striscia, in acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

flotilla nelle mani di israele croatti arrestato nella notte chiedete il mio rilascio persi i contatti con monte

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla nelle mani di Israele. Croatti arrestato nella notte: "Chiedete il mio rilascio". Persi i contatti con Monte

In questa notizia si parla di: flotilla - mani

Flotilla nelle mani di Israele, chi sono gli attivisti arrestati. Silenzio dopo il blitz e cellulari spenti: “Come inghiottiti dal buio”

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

"Giù le mani dalla Flotilla": lanciato presidio contro gli attacchi alla missione umanitaria

flotilla mani israele croattiFlotilla nelle mani di Israele. Croatti arrestato nella notte: "Chiedete il mio rilascio". Persi i contatti con Monte - Il senatore è stato fatto sbarcare ad Ashdod: andrà nel carcere di Ketziot con gli altri attivisti. Scrive msn.com

flotilla mani israele croattiFlotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati - Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Mani Israele Croatti