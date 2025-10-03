Roma – Una sola spunta su WhatsApp e l’incertezza di sapere come sta la persona dall’altra parte dello schermo. Può essere una madre, un figlio, un amico. Sembrano stati inghiottiti in una notte e un giorno. Uno dopo l’altro nell’area invalicabile detta anche ‘zona ad alto rischio’. La ricostruzione è confusionaria perché ci si deve affidare a brevi filmati che man a mano sbarcano sui social e a molta moltissima pazienza. Come detective, raccogliamo i pezzi di una vicenda per ricostruirla. Le condizioni del resto erano quelle di un ‘contesto di guerra’. Idranti puntati sulle barche per intimorire e creare confusione, persone sedute a terra che rispondono pacificamente con tecniche ‘gandhiane ’ e alzano le mani in aria una volta ricevuto l’ordine, senza opporre alcuna resistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla nelle mani di Israele, chi sono gli attivisti arrestati. Silenzio dopo il blitz e cellulari spenti: “Come inghiottiti dal buio”