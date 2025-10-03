Flotilla Nazioni Unite | L’azione di Israele contro navi civili aggrava il blocco illegale Le condanne nel mondo

L’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani non ha dubbi su quanto accaduto il primo ottobre in acque internazionali. Il portavoce Thamin Al-Khitan, in una dichiarazione all’agenzia turca Anadolu, ha affermato che “l’intervento di Israele contro navi civili disarmate dirette a Gaza, in acque internazionali, aggrava il blocco illegale imposto alla Striscia di Gaza”. Al-Khitan ha anche richiamato l’obbligo di Israele, in qualità di potenza occupante, di rispettare l’ordinanza della Corte internazionale di giustizia del gennaio 2024, che impone la consegna degli aiuti umanitari “tempestivamente e senza ostacoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

