Flotilla ministro Ben Gvir ad Ashdod | Attivisti terroristi

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Terroristi". Così il ministro della sicurezza nazionale israeliano, e parlamentare di estrema destra, Itamar Ben-Gvir ha chiamato gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti al porto di Ashdod.   Ben-Gvir ha ispezionato le navi e visito le aree dove erano gli attivisti erano stati raccolti seduti a terra in fila in attesa del loro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - ministro

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

"Gli italiani fermati sulla Freedom Flotilla stanno bene", il ministro Tajani rassicura: presto il rientro di Mazzeo

Gaza, proposta shock del ministro israeliano Ben-Gvir: “Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi”

flotilla ministro ben gvirIl governo israeliano tratterà gli attivisti della Global Sumud Flotilla come terroristi. Chi sa cosa credevamo. - Il governo israeliano tratterà gli attivisti della Global Sumud Flotilla come terroristi. Riporta politicamentecorretto.com

Israele, le parole di Ben-Gvir: "Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi" - Gvir, contro la Global Sumud Flotilla: "Saranno trattati come terroristi" ... Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Ministro Ben Gvir