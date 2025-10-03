Flotilla manifestazioni in tutta Italia | tensione tra forze dell’ordine e manifestanti in varie città

Il blocco della Flotilla ha scatenato una escalation di proteste pro Pal in diverse città italiane. Non sono mancati momenti di tensioni tra manifestanti e forze di polizia impegnate tutelare l’ordine pubblico. L’arresto della Global Sumud Flotilla da parte delle forze armate israeliane ha scatenato un’ondata di proteste in numerose città italiane, mettendo sotto forte pressione il sistema di sicurezza predisposto dal Ministero dell’Interno. Il Viminale ha infatti rafforzato la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, limitando la concessione di permessi e licenze per garantire la gestione dell’emergenza in questi giorni particolarmente delicati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, manifestazioni in tutta Italia: tensione tra forze dell’ordine e manifestanti in varie città

