Flotilla manifestanti ad Ancona | Un' attivista è stata arrestata e interrogata per ore

(LaPresse) “Silvia Severini e le altre persone arrestate sono state interrogate per ore. Non hanno firmato il foglio che le autorità sioniste gli hanno proposto. Li porteranno in carcere e potranno vedere i diplomatici. Silvia è una vera resistente”. Lo hanno detto i manifestanti al corteo di Ancona parlando dell’attivista di Ancona che è tra i 22 italiani fermati sulla Global Sumud Flotilla. Il corteo è proseguito con cori per la Palestina libera. Il corteo lungo quasi un chilometro sta arrivando alla banchina Da Chio. “Siamo in migliaia”, hanno detto gli organizzatori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

