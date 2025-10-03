Flotilla lo sciopero generale oggi in diretta | manifestazioni e cortei in tutta Italia stop a treni e aerei

Le ultime notizie sullo sciopero generale di oggi, 3 ottobre, contro l'abbordaggio della Flotilla diretta a Gaza e gli aggiornamenti sul genocidio in diretta. Stop a treni, mezzi pubblici e scuola: cortei in tutta Italia.

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

Maurizio Landini sullo sciopero generale per la Flotilla: "Se uno fa il sindacato, e di fronte a un genocidio si volta dall'altra parte, non sta facendo il sindacato".

Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre, a seguito delle barche della Flotilla abbordate da Israele in acque internazionali, si è trasformato in una diatriba tra sindacati da una parte e Governo italiano dell'altra.

'Blocchiamo tutto', oggi sciopero generale anche in Toscana. Servizi e trasporti a rischio - Dopo l'abbordaggio israeliano alle barche della Flotilla, sindacati in piazza.

Lo sciopero generale per la Flotilla e per Gaza - Oggi è previsto lo sciopero generale in solidarietà della popolazione palestinese e degli attivisti della Global Sumud Flotilla.