Liberi i parlamentari italiani fermati in Israele. Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore riminese del M5S Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, liberi il senatore riminese Croatti e gli altri parlamentari italiani fermati in Israele