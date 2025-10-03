Gli incursori della Marina israeliana hanno fermato all'alba l'ultima barca della Global Sumud Flotilla, la Marinette, che si stava avvicinando alla costa di Gaza. In tutto sono 473 i componenti degli equipaggi arrestati: dopo l'identificazione nel porto di Ashdod sono stati trasferiti in un carcere nel deserto del Neghev, nel sud del Paese, dove un team della ambasciata italiana si è recato per assistere i nostri connazionali. Rilasciati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari che erano a bordo della Flotilla: il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi ai quali "è stata riconosciuta l'immunità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani fermati in Israele