Flotilla liberi i quattro parlamentari italiani fermati da Israele – La diretta

Quattro parlamentari italiani, fermati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla, sono stati rilasciati e trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv dove prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 alle 10 (ora locale). Lo informa la Farnesina. Si tratta del senatore Marco Croatti, il deputato Arturo Scotto e le eurodeputate Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado. Erano stati bloccati dalle forze dello Stato ebraico, la sera di mercoledì 1° ottobre, mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il vicepremier Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano degli Esteri Gideon Sa’ar chiedendo la liberazione immediata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
