Flotilla liberi i parlamentari italiani Scuderi Croatti Scotto e Corrado | l' intervento lampo della Farnesina

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flottilla. Il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, l'eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, il deputato dem Arturo Scotto e l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata, si legge nella nota della Farnesina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

