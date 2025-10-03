Flotilla liberi i parlamentari italiani Scuderi Croatti Scotto e Corrado | l' intervento lampo della Farnesina
Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flottilla. Il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, l'eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, il deputato dem Arturo Scotto e l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata, si legge nella nota della Farnesina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - liberi
Gaza: Fnsi non aderisce allo sciopero. Subito liberi giornalisti su Flotilla. Ast a disposizione dei colleghi per eventuali necessità
Flotilla, liberi i 4 parlamentari italiani fermati in Israele
Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea
Liberi i 4 parlamentari italiani fermati sulla Flotilla. Ancora una barca naviga verso Gaza - X Vai su X
Flotilla, Tajani: “Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani” Segui tutti gli aggiornamenti sulla Flotilla e sulla guerra a Gaza https://www.rainews.it/maratona/2025/09/gaza-piano-trump-si-di-netanyahu-ostaggi-liberi-disarmo-di-hamas-ritiro-i Vai su Facebook
Flotilla, Farnesina: «Liberi i parlamentari italiani». Trasferiti in aeroporto a Tel Aviv, alle 10 il volo per Roma - Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Riporta ilmessaggero.it
Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Marinette continua navigazione verso Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Si legge su tg24.sky.it