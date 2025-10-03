Flotilla liberi i parlamentari italiani Israele li rimpatria su un volo di linea

Roma, 3 settembre 2025 – Sono liberi i parlamentari italiani fermati in Israele. A dare la notizia è una nota diffusa della Farnesina. “Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza”. Flotilla, il senatore Croatti: se vedete questo video sono stato rapito Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea

Gaza: Fnsi non aderisce allo sciopero. Subito liberi giornalisti su Flotilla. Ast a disposizione dei colleghi per eventuali necessità

#Gaza, #Fnsi non aderisce allo sciopero: Necessario tenere acceso un faro su ciò che sta accadendo. Un dovere di #informazione cui non si può abdicare La richiesta a Israele: Subito liberi #giornalisti fermati con gli attivisti di #Flotilla

Flotilla, Tajani: "Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani"

