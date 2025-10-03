Flotilla liberi i 4 parlamentari italiani fermati in Israele

Occupate diverse università. Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì" Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, liberi i 4 parlamentari italiani fermati in Israele

Gaza: Fnsi non aderisce allo sciopero. Subito liberi giornalisti su Flotilla. Ast a disposizione dei colleghi per eventuali necessità

Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea

#Gaza, #Fnsi non aderisce allo sciopero: Necessario tenere acceso un faro su ciò che sta accadendo. Un dovere di #informazione cui non si può abdicare La richiesta a Israele: Subito liberi #giornalisti fermati con gli attivisti di #Flotilla

Flotilla, Tajani: "Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani"

Flotilla, nave Marinette continua la navigazione verso Gaza. L’Onu condanna Israele: violazione in acque internazionali - I duecento fermati sono stati separati per genere, saranno trasferiti al carcere di Ketziot per ulteriori verifiche e procedimenti l ... Lo riporta italiaoggi.it

Flotilla, gli equipaggi diventano clandestini in carcere (anche parlamentari e reporter): ecco cosa succederà ai 40 italiani - La giornata è finita come era praticamente certo finesse: dagli abbordaggi al carcere, gli equipaggi della Flotilla ora sono clandestini dietro le sbarre e tra loro ci sono anche ... Si legge su msn.com