Flotilla liberi i 4 parlamentari italiani fermati in Israele

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occupate diverse università. Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì" Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza: Fnsi non aderisce allo sciopero. Subito liberi giornalisti su Flotilla. Ast a disposizione dei colleghi per eventuali necessità

Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea

flotilla liberi 4 parlamentariFlotilla, nave Marinette continua la navigazione verso Gaza. L’Onu condanna Israele: violazione in acque internazionali - I duecento fermati sono stati separati per genere, saranno trasferiti al carcere di Ketziot per ulteriori verifiche e procedimenti l ... Lo riporta italiaoggi.it

flotilla liberi 4 parlamentariFlotilla, gli equipaggi diventano clandestini in carcere (anche parlamentari e reporter): ecco cosa succederà ai 40 italiani - La giornata è finita come era praticamente certo finesse: dagli abbordaggi al carcere, gli equipaggi della Flotilla ora sono clandestini dietro le sbarre e tra loro ci sono anche ... Si legge su msn.com

