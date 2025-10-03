flotilla liberati i quattro parlamentari italiani

Sono stati liberati dalle autorità israeliane i quattro parlamentari italiani fermati mentre partecipavano alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Si tratta del senatore del Movimento 5 stelle Marco Croatti, dell’eurodeputata del Partito democratico Annalisa Corrado, del deputato dem Arturo Scotto e dell’eurodeputata dei Verdi Benedetta Scuderi. Gli altri italiani arrestati da Israele, che con la liberazione dei parlamentari dovrebbero essere ora 36, giovedì sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot. I deputati italiani della Flotilla rientreranno a Roma venerdì mattina. I quattro erano stati bloccati dalla marina israeliana nelle acque al largo della Striscia e successivamente condotti in stato di fermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

