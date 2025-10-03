Flotilla liberati i quattro parlamentari italiani | c’è anche il campano Scotto

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla”. Lo rende noto il ministero degli Esteri. Il senatore  Marco Croatti, l’eurodeputata  Annalisa Corrado, il deputato  Arturo Scotto  e l’eurodeputata  Benedetta Scuderi  erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

flotilla liberati i quattro parlamentari italiani c8217232 anche il campano scotto

© Anteprima24.it - Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani: c’è anche il campano Scotto

In questa notizia si parla di: flotilla - liberati

Ripartono le 45 navi della Flotilla di Greta: "Sollevati e liberati"

Flotilla, ansia per i 40 italiani arrestati e rinchiusi nel carcere di Beer Sheva. Per essere liberati dovranno confessare “l’ingresso illegale” in Israele

Flotilla, liberati i parlamentari italiani, ripartono oggi. E spunta un'altra barca degli attivisti verso Gaza

flotilla liberati quattro parlamentariLiberati i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla, stanno bene - L'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari: 'Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno ... Scrive ansa.it

flotilla liberati quattro parlamentariI 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi - Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado, e Scuderi di Avs sono stato trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e arriveranno in Italia oggi. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Liberati Quattro Parlamentari