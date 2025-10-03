Flotilla liberati i quattro parlamentari italiani | c’è anche il campano Scotto

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla”. Lo rende noto il ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani: c’è anche il campano Scotto

