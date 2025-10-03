Flotilla liberati i parlamentari italiani ripartono oggi Fermata l' ultima barca verso Gaza

La Farnesina ha confermato la liberazione dei quattro parlamentari italiani fermati da Israele mentre partecipavano alla Flotilla per Gaza. Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi rientreranno oggi a Roma, dopo ore di tensione e contatti diplomatici tra Tajani e il governo israeliano. Ma la crisi non è chiusa: secondo Al Jazeera, la Marinette, unica barca ancora operativa della flottiglia umanitaria, sta proseguendo la rotta verso Gaza, a 43 miglia nautiche dalla costa, sfidando il blocco israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, liberati i parlamentari italiani, ripartono oggi. Fermata l'ultima barca verso Gaza

