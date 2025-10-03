Flotilla liberati i 4 parlamentari italiani

Tv2000.it | 3 ott 2025

Sono liberi i 4 parlamentari italiani, fermati a bordo della Flotilla. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

flotilla liberati i 4 parlamentari italiani

© Tv2000.it - Flotilla, liberati i 4 parlamentari italiani

flotilla liberati 4 parlamentariI 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi - Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado, e Scuderi di Avs sono stato trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e arriveranno in Italia oggi. Scrive ilfoglio.it

Flotilla, liberati i 4 parlamentari italiani: stanno tutti bene - I 4 parlamentari a bordo della Flotilla diretta a Gaza sono stati liberati e stanno per rientrare in Italia. Da notizie.it

