Roma, 3 settembre 2025 – Solo una nave della Flotilla resta ancora in navigazione verso Israele. Tutte le altre sono state bloccate e gli attivisti a bordo si sono arresi. Nei prossimi giorni saranno rimpatriati anche i 46 italiani a bordo mentre, ha reso noto la Farnesina, i 4 parlamentari italiani sono stati liberati questa mattina. Oggi sarà una giornata di manifestazioni di solidarietà alla Flotilla un po’ in tutta Europa. In Italia in particolare, dopo le tensioni di ieri sera, le piazze torneranno a riempirsi. Manifestazioni alle quali si unirà lo sciopero indetto dalla Cgil (che si sommerà quello già previsto dai sindacati di base). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per i 470 attivisti arrestati da Israele. C’è ancora una barca in navigazione verso Gaza