Flotilla liberati i 4 parlamentari Apprensione per gli altri arrestati da Israele

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 settembre 2025 – Solo una nave della Flotilla resta ancora in navigazione verso Israele. Tutte le altre sono state bloccate e gli attivisti a bordo si sono arresi. Nei prossimi giorni saranno rimpatriati anche i 46 italiani a bordo mentre, ha reso noto la Farnesina, i 4 parlamentari italiani sono stati liberati questa mattina. Oggi sarà una giornata di manifestazioni di solidarietà alla Flotilla un po’ in tutta Europa. In Italia in particolare, dopo le tensioni di ieri sera, le piazze torneranno a riempirsi. Manifestazioni alle quali si unirà lo sciopero indetto dalla Cgil (che si sommerà quello già previsto dai sindacati di base). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

flotilla liberati i 4 parlamentari apprensione per gli altri arrestati da israele

© Quotidiano.net - Flotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per gli altri arrestati da Israele

In questa notizia si parla di: flotilla - liberati

Ripartono le 45 navi della Flotilla di Greta: "Sollevati e liberati"

Flotilla, ansia per i 40 italiani arrestati e rinchiusi nel carcere di Beer Sheva. Per essere liberati dovranno confessare “l’ingresso illegale” in Israele

Flotilla, liberati i parlamentari italiani, ripartono oggi. E spunta un'altra barca degli attivisti verso Gaza

flotilla liberati 4 parlamentariFlotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per gli altri arrestati da Israele - Roma, 3 settembre 2025 – Solo una nave della Flotilla resta ancora in navigazione verso Israele. Lo riporta quotidiano.net

flotilla liberati 4 parlamentariFlotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Marinette continua navigazione verso Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Liberati 4 Parlamentari