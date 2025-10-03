Flotilla l' affondo di Giuliano Ferrara | Trattenere l' equipaggio quanto gli ostaggi di Hamas

Giuliano Ferrara è intervenuto a gamba tesa contro i partecipanti alla spedizione della Flotilla, lanciando sui social una provocazione che ha già scatenato un acceso dibattito. La stoccata arriva all'indomani di un articolo pubblicato su "Il Foglio" nel quale il giornalista aveva commentato la reprimenda fatta al primo cittadino di Reggio Emilia Marco Massari, sostenuto tra gli altri anche dal Partito democratico, da parte di Francesca Albanese. Il sindaco, prima di consegnare alla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati "Il Primo Tricolore", massima onorificenza cittadina, aveva preso la parola per esprimere la propria opinione circa la situazione drammatica di Gaza: secondo il sindaco, per agevolare il processo di pace in Medio Oriente, anche i palestinesi avrebbero dovuto fare un passo importante liberando gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

