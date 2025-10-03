Flotilla l’abbordaggio | In ansia per la vita di mio figlio

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 3 ottobre 2025 – Il 39enne ravennate Carlo Alberto Biasioli, skipper dell’imbarcazione Morgana della missione internazionale Global Sumud Flotilla, si troverebbe in un centro di identificazione e detenzione al porto israeliano di Ashdod insieme ad altri italiani, tra cui il senatore romagnolo del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi. Secondo quanto riportato dal tracker della missione, l’abbordaggio da parte della marina israeliana della Morgana – di cui Biasioli era al comando da quando lo skipper principale aveva lasciato la missione – è iniziato alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

flotilla l8217abbordaggio in ansia per la vita di mio figlio

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, l’abbordaggio: "In ansia per la vita di mio figlio”

In questa notizia si parla di: flotilla - abbordaggio

Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria

Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”

Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”

flotilla l8217abbordaggio ansia vitaOre di ansia per i familiari dei bolognesi sulla Flotilla: “Non sappiamo più nulla - Il bar “Tito Sport” dove lavora la quarantenne Irene Soldati, partita con gli attivisti, è chiuso in segno di solidarietà ... Secondo bologna.repubblica.it

Global Sumud Flotilla: anche l’Arci salpa verso Gaza - Tutti gli occhi sul Mediterraneo, la flotta civile nata da un progetto congiunto tra Arci nazionale, Sailing for ... Si legge su vita.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217abbordaggio Ansia Vita