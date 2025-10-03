Ravenna, 3 ottobre 2025 – Il 39enne ravennate Carlo Alberto Biasioli, skipper dell’imbarcazione Morgana della missione internazionale Global Sumud Flotilla, si troverebbe in un centro di identificazione e detenzione al porto israeliano di Ashdod insieme ad altri italiani, tra cui il senatore romagnolo del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi. Secondo quanto riportato dal tracker della missione, l’abbordaggio da parte della marina israeliana della Morgana – di cui Biasioli era al comando da quando lo skipper principale aveva lasciato la missione – è iniziato alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, l’abbordaggio: "In ansia per la vita di mio figlio”