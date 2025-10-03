Nitzana, sud di Israele – Le testimonianze raccolte nelle ultime ore dagli avvocati che seguono i membri della Global Sumud Flotilla evidenziano una situazione di detenzione particolarmente difficile. Dopo oltre quarantotto ore senza accesso a un legale, alcuni attivisti hanno riferito di aver subito maltrattamenti, insulti verbali e di trovarsi in condizioni precarie, sia dal punto di vista psicologico che fisico. L’avvocata Suhad Bishara dell’ong Adalah ha dichiarato che i detenuti sono stati accolti nel carcere di massima sicurezza di Ktziot, nel deserto del Negev, dove sono stati portati subito dopo il fermo nel porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Flotilla, la rivelazione shock dei detenuti liberati: “Cosa ci hanno fatto”