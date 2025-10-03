Flotilla la rivelazione shock dei detenuti liberati | Cosa ci hanno fatto
Nitzana, sud di Israele – Le testimonianze raccolte nelle ultime ore dagli avvocati che seguono i membri della Global Sumud Flotilla evidenziano una situazione di detenzione particolarmente difficile. Dopo oltre quarantotto ore senza accesso a un legale, alcuni attivisti hanno riferito di aver subito maltrattamenti, insulti verbali e di trovarsi in condizioni precarie, sia dal punto di vista psicologico che fisico. L’avvocata Suhad Bishara dell’ong Adalah ha dichiarato che i detenuti sono stati accolti nel carcere di massima sicurezza di Ktziot, nel deserto del Negev, dove sono stati portati subito dopo il fermo nel porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rivelazione
CLAMOROSO — IL GRANDE BLUFF DELLA FLOTTILLA Dopo settimane di retorica sull’“alto valore morale” della Global Flotilla, arriva la rivelazione che smonta tutto: l’obiettivo non era mai portare aiuti fino a Gaza. Un fotoreporter del gruppo, Niccolò Celesti, - facebook.com Vai su Facebook
"Vogliono affondare le barche e uccidere i partecipanti" La rivelazione dalla Global Sumud Flotilla della giornalista Emanuela Pala. #piazzapulita - X Vai su X
Una striscia di fuoco dal cielo: la Flotilla in fiamme, le riprese video da un'altra imbarcazione - Il sabotaggio di barche che hanno uno scopo puramente umanitario sarebbe un fatto gravissimo. Riporta lastampa.it
Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone - La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Si legge su ansa.it