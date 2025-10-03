Flotilla la Marinette è l' ultima barca superstite in viaggio verso Gaza | ?Navighiamo a tutta velocità Dove si trova

Leggo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da. 🔗 Leggi su Leggo.it

C'è ancora una barca della Flotilla diretta a Gaza: è la Marinette battente bandiera polacca

flotilla marinette 232 ultimaFlotilla, la Marinette &#232; l'ultima barca superstite in viaggio verso Gaza: «Navighiamo a tutta velocità». Dove si trova - L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti ... Lo riporta msn.com

flotilla marinette 232 ultimaFlotilla, Israele conferma: "La nave Marinette &#232; ancora in rotta verso la Striscia” - Secondo fonti israeliane, su 47 barche partite oltre 40 sono già state abbordate e condotte in porti israeliani. Secondo tg.la7.it

